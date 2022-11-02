Tottenham son nefeste lider
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Tottenham, deplasmanda Marsilya'yı Hojbjerg'in son dakika golüyle 2-1 mağlup etti ve grubunu lider bitirdi.
02/11/2022
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Marsilya ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Velodrome Stadyumu'ndaki mücadeleyi Szymon Marciniak yönetti.
Müsabaka, 2-1'lik Tottenham üstünlüğüyle noktalandı.
Maçın açılış golü, 45+2'de Mbemba'nın vuruşuyla ev sahibinden geldi.
Konuk ekip, 54'te Lenglet ile skora dengeyi getirdi.
Maçın 90+5. dakikasında kontratakta sahne alan Hojbjerg, skoru tayin etti: 1-2.
Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Tottenham, grubu lider bitirdi.
6 puanda kalan Marsilya ile Avrupa kupalarına veda etti.