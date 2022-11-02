Tottenham son nefeste lider

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Tottenham, deplasmanda Marsilya'yı Hojbjerg'in son dakika golüyle 2-1 mağlup etti ve grubunu lider bitirdi.

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02/11/2022

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Tottenham son nefeste lider

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Marsilya ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Velodrome Stadyumu'ndaki mücadeleyi Szymon Marciniak yönetti.

Müsabaka, 2-1'lik Tottenham üstünlüğüyle noktalandı.

Maçın açılış golü, 45+2'de Mbemba'nın vuruşuyla ev sahibinden geldi.

Konuk ekip, 54'te Lenglet ile skora dengeyi getirdi.

Maçın 90+5. dakikasında kontratakta sahne alan Hojbjerg, skoru tayin etti: 1-2.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Tottenham, grubu lider bitirdi.

6 puanda kalan Marsilya ile Avrupa kupalarına veda etti.

02/11/2022 11:01
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TAGS: Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi
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