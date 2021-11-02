Tottenham, teknik direktörünün görevine son verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi.

ads ads ads ads
02/11/2021

ads
ads
ads
Tottenham, teknik direktörünün görevine son verdi

Tottenham'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp, bugün Nuno Espirito Santo ve teknik ekibi Ian Cathro, Rui Barbosa ve Antonio Dias'ın görevlerinden alındığını duyurdu." ifadeleri yer aldı.

Tottenham Futbol Genel Direktörü Fabio Paratici, "Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ama bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tottenham'ın kısa zaman içinde yeni teknik direktörünü açıklayacağı duyuruldu.

Tottenham, İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a 3-0 yenilmişti. Bu sonuçla Tottenham, 15 puanla 8. basamağa geriledi.

02/11/2021 10:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tottenham, spor, haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.