Tottenham üstünlüğünü koruyamadı: Newcastle United'ın yükselişi sürüyor

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, geriye düştüğü maçta deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yendi. Newcastle United üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Tottenham ise son dört maçta üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Premier Lig'de 20. haftanın açılış maçında Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Üç gole sahne olan maçta Newcastle United sahadan galibiyetle ayrıldı.

Newcastle United'ın gollerini Anthony Gordon ve Alexander Isak kaydetti. Tottenham'ın maçtaki tek golü ise Dominic Solanke'den geldi.

Bu sonuçla Newcastle United puanını 35'e yükseltti. Tottenham ise 24 puanda kaldı.

TOTTENHAM'DA KAYIPLAR SÜRÜYOR

Newcastle United'a kaybeden Tottenham, Premier Lig'deki son dört maçında puan kaybı yaşadı.

Son dört maçında üç yenilgi alan Kuzey Londra ekibi bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

Tottenham karşısında aldığı galibiyetle ilk dört iddiasını sürdüren Newcastle United galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

Ligdeki son beş maçını kazanan Eddie Howe'un ekibi bu maçlarda kalesinde sadece bir gol gördü ve ağları 15 kez havalandırdı.