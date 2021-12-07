Tottenham'da 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

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07/12/2021

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Tottenham'da 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

07/12/2021 16:53
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TAGS: Tottenham
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