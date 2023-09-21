Tottenham'da Ivan Perisic şoku

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinden sakatlanan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.



Ameliyat edilecek Perisic'in sezonu kapatması bekleniyor.



Hırvatistan Milli Takımı'nda 129 maçta 33 gole imza atan Perisic, 2022'de transfer olduğu Tottenham'da ise 50 karşılaşmada 1 gol ve 14 asistle oynadı

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