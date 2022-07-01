Tottenham'dan dördüncü anlaşma

İngiltere Premier Ligi'ni geçen sezon dördüncü bitiren ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Tottenham Hotspur, son haftalarda ligde kalma başarısı gösteren Everton'ın yıldızı Ricarlison'u kadrosuna katıyor. Tottenham, forvet oyuncusu için bonuslar dahil 60 milyon Sterlin'lik anlaşmaya vardı.

Ricarlison ile Tottenham arasındaki anlaşma tamamlanırken; Everton ile Londra kulübü arasında küçük detayların konuşulduğu bildirildi.



Watford'dan 2018'de 50 milyon Pound'a Everton'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, Merseyside kulübüyle çıktığı 152 maçta 53 gol kaydetti. Everton'ın küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezon 10 gol atan, 5 de asist yapan Ricarlison takımının en golcü ismi olmuştu.



Ricarlison; Fraser Forster, Ivan Perisic ve Yves Bissouma'nın ardından Spurs'un yeni sezon öncesi dördüncü transferi olacak. İngiliz ekibinin listesindeki bir diğer isim ise Barcelona'dan Clement Lenglet. Oyuncunun kiralık olarak Tottenham'a katılması bekleniyor.



Gol sevinçlerini kollarını açarak yaptığı için O Pombo (Portekizce güvercin) lakabı takılan Ricarlison, Tottenham'a resmen imza attığı takdirde Everton'ın ücret dengesini sağlama yolunda önemli bir transfer olacak. Zira Everton, son üç yılda 372 milyon Sterlin zarar etti. Everton, geçen sezon Demarai Gray, Vitaliy Mykolenko ve Nathan Patterson'ın transferi için 30 milyon Sterlin harcamıştı. Ricarlison bonuslar hariç 50 milyon Sterlin'e satıldığı takdirde, oyuncu satışlarından kar elde edecek.

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01/07/2022 09:17