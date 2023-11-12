Tottenham'ı eski Galatasaraylı yıktı
Premier Lig'de Wolverhampton, Tottenham'ı eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın golüyle yıktı ve 90+7'de 2-1'lik galibiyete ulaştı.
12/11/2023
Premier Lig'in 12. haftasında Wolves ve Tottenham, Molineux Stadyumu'nda karşılaştı.
Tottenham, 3. dakikada Johnson ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. Ev sahibi takım 90+1'de Pablo Sarabia ile önce skoru dengeledi, 90+7'de Mario Lemina'nın golüyle öne geçti.
Bu sezon 4. galibiyetine ulaşan Wolves puanını 15 yaptı. Chelsea'nın ardından Wolves'a da yenilen Tottenham 26 puanda kaldı. Londra ekibi maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.