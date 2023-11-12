Tottenham'ı eski Galatasaraylı yıktı

Premier Lig'in 12. haftasında Wolves ve Tottenham, Molineux Stadyumu'nda karşılaştı.

Tottenham, 3. dakikada Johnson ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. Ev sahibi takım 90+1'de Pablo Sarabia ile önce skoru dengeledi, 90+7'de Mario Lemina'nın golüyle öne geçti.

﻿Bu sezon 4. galibiyetine ulaşan Wolves puanını 15 yaptı. Chelsea'nın ardından Wolves'a da yenilen Tottenham 26 puanda kaldı. Londra ekibi maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.