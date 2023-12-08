Tottenham'ın çöküşü sürüyor: West Ham 1-0'dan döndü

İngiltere Premier Lig'de Tottenham sahasında 1-0 öne geçtiği maçta West Ham United'a 2-1 mağlup oldu. Tottenham bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.

Ev sahibi ekibin Cristian Romero'nun golüyle ilk yarıyı önde kapadığı maçta West Ham United'a galibiyeti getiren golleri Jarrod Bowen ve James Ward-Prowse attı.



Ligde üst üste beşinci maçında da galibiyet özlemini gideremeyen Tottenham 27 puanda kalırken, West Ham United 24 puana yükseldi.



Ligde oynanan diğer maçta ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Everton, sahasında Newcastle United'ı 3-0 yendi.