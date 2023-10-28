Tottenham'ın rüyası Crystal Palace karşısında da sürdü

Premier Lig'de 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup lider Tottenham, 10. haftada Cyrstal Palace'a konuk oldu.

İlk yarının golsüz geçilen maçta ikinci yar gol perdesi açıldı. Tottenham, 53'te Joel Ward'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 66'da Son farkı 2'ye çıkardı.

Palace, 90+4'te Jordan Ayew ile farkı 1'e indirdi. Tottenham 8. galibiyetini aldı ve puanını 26 yaptı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Crystal Palace 12 puanda kaldı.