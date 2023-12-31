Tottenhm'da 11 yıllık Hugo Lloris dönemi sona erdi

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31/12/2023

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Tottenhm'da 11 yıllık Hugo Lloris dönemi sona erdi

 

Tottenham, Fransız kalecisi Hugo Lloris'in Los Angeles FC'ye transfer olduğunu açıkladı. 37 yaşındaki file bekçisi 11 yıldır Londra ekibinin formasını giyiyordu.

Tottenham Hotspurs'un son 11 sezondur kalesini koruyan Hugo Lloris, MLS'e Transfer oldu.

37 yaşındaki file bekçisi Los Angeles FC'ye transfer oldu.

Tottenham'ın efsaneleri arasına giren Lloris, burada kaptanlık da yaptı. Londra temsilcisinde 444 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 151 maçta kalesini gole kapattı.

Hugo Lloris, Los Angeles FC ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

 

 

31/12/2023 10:19
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TAGS: Tottenhm’da 11 yıllık Hugo Lloris dönemi sona erdi
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