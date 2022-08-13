Toygun Töre; Güneş enerji izni tamamen siyasi ve maddi rant’a dönüşmüş durumda!

Ülkemizin yerli yatırımcılarından Toygun Töre sosyal medya hesabından Kıb-Tek'den onay gereken güneş enerjisi ile ilgili açıklama yaptı. Töre, birçok üreticinin bu absürt ve hazmedilmesi zor durum içerisinde mücadele edildiğini ve izine kapalı olan bölgelerdeki bazı kişilere izin verdiliğini kaydetti. Açıklama ise şöyle;

''KIB-TEK’den onayı gereken “Mahsuplaşmalı” Güneş Enerjisi izni tamemen Siyasi ve Maddi RANT’a dönüşmüş durumdadır !

Alayköy Sanayisindeki Sanayici “Güneş enerjisi sistemi kurulum izni” alamamaktadır.

Sebep sorulduğunda; Sanayinin hemen dibinde, Mağusadaki büyük bir Otelin güneş enerji santralinin orada kurulmuş olduğu ve o bölkedeki hiçbir sanayiciye 1 KW bile mahsuplaşmalı izin verilemeyeceği söylenmektedir !

Başka bir Örnek,

Yine Demirhan bölgesinde izin almak isteyen Hayvancı/Çiftçi kişilere izin verilemeyeceği sebep olarak da Aslanköy de 1 işletmeye ait santralin var olduğu ve sistemi doldurduğu cevabı verilmektedir !

Bu ABSÜRT ve hazmedilmesi zor durumlar birçok ÜRETİCİ’nin karşısına çıkmakta.

Ama ne hikmetse?

Vadili bölgesi de aslında “Mahsuplaşmalı izne” KAPALI olmasına rağmen birileri İZİN alabiliyot !

İsmi,cismi,kime yakın olduğu, kimin imza koyduğu, hepsi var.

YAZIKLAR OLSUN SİZE !

Bu ağır bu fahiş Elektrik faturaları altında SANAYİCİ,HAYVANCI,ÇİFTÇİ ezim ezim ezilirken, elektrik faturalarını, çalışanını,kredilerini,yükümlülüklerini ödeyebilmek için çekmediği çile kalmamışken !

Siz insanlara yardımcı olacağınıza, Güneş Enerji üretimini çoğaltmak ve teşvik etmek için ÇARE bulacağınıza, izinleri kapattınız.

Bir de yetmezmiş gibi ikilik yapıyor, kendi istediğinize el altından izin veriyorsunuz.

Bunları, Üreten insanlara Reva görenlere bin kere Yazıklar olsun''

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13/08/2022 15:44