Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına DeepSeek'i kullanmayı yasakladı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota ve savunma sanayisi şirketi Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmasını yasakladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Toyota ve Mitsubishi firmalarından yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Toyota'dan bir yetkili, yasakla ilgili, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var." açıklamasında bulunurken Mitsubishi de çalışanlarının "iş amaçlı" Deepseek kullanımını yasakladığını kaydetti.

Öte yandan, Japon telekomünikasyon firması SoftBank'in de çalışanlarının DeepSeek'i firmaya ait cihazlarda kullanmalarını yasakladığı belirtildi.

Birçok Japon firmasının sadece ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını kullandıkları vurgulandı.

- DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.