Toz bugünden itibaren üç gün boyunca etkili olacak!

Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugünden itibaren üç gün boyunca etkili olacağını açıkladı.

ads ads ads ads
10/11/2021

ads
ads
ads
Toz bugünden itibaren üç gün boyunca etkili olacak!

 Meteoroloji Dairesi Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugünden itibaren üç gün boyunca etkili olacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, “Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.” ifadelerine yer verildi.

Kirli ve tozlu havanın 13 Kasım Cumartesi gece yarısından sonra Adayı terk etmesi bekleniyor.

10/11/2021 15:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: toz, hava, meteoroloji, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.