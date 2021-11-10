Toz bugünden itibaren üç gün boyunca etkili olacak!
Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugünden itibaren üç gün boyunca etkili olacağını açıkladı.
10/11/2021
Meteoroloji Dairesi Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugünden itibaren üç gün boyunca etkili olacağını açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, “Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.” ifadelerine yer verildi.
Kirli ve tozlu havanın 13 Kasım Cumartesi gece yarısından sonra Adayı terk etmesi bekleniyor.