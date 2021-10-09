Tozlu hava 3 gün etkili olacak

Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu hava yarından itibaren 3 gün etkili olacak

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09/10/2021

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Tozlu hava 3 gün etkili olacak

Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan tozlu hava yarından itibaren 3 gün boyunca KKTC’de de etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada Kuzey Afrika üzerinden taşınacak olan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiği belirtildi.  Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Afrika’dan gelecek tozlu havanın 13 Ekim’e kadar etkili olacağı vurgulandı. 

09/10/2021 21:54
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TAGS: hava durumu, toz
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