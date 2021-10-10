Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak

Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu hava bugünden itibaren 3 gün etkili olacak...

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10/10/2021

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Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak

Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan tozlu hava bugünden itibaren 3 gün boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada Kuzey Afrika üzerinden taşınacak olan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiği belirtildi. 

Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Afrika’dan gelecek tozlu havanın 13 Ekim’e kadar etkili olacağı vurgulandı.

 

10/10/2021 09:13
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TAGS: Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak, haberkibris,
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