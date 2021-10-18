TPAO'dan Akdeniz'de petrol arama başvurusu

TPAO, 6 adet arama ruhsatı için başvuruda bulundu

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18/10/2021

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TPAO'dan Akdeniz'de petrol arama başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Akdeniz’de Türk Karasuları içinde 6 adet petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Akdeniz’de Türk Karasuları içinde P31-d, P30-c, R31-a1, a2, R31-b1, R30-b1, b2, P31-c no’lu paftalarda petrol arama ruhsatı almak için müracaat etti.

18/10/2021 13:15
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TAGS: akdeniz, petrol
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