TPIC’in yakıt gemisi yolda

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temini için yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Teknecik Elektrik Santrali’ne TPIC tarafından sağlanacak yakıtı getirecek olan gemi İstanbul’dan yola çıktı.

Akaryakıt taşıyan geminin şu anda İstanbulya Adası kuzeyinde ilerleyişini sürdürdüğü öğrenildi.

Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada geminin Pazartesi sabahı Teknecik Elektrik Santralinde olmasının beklendiğini söyledi. Berhan Ongan böylece TPIC ile yapılan sözleşme gereği ilk teslimatın gerçekleşmiş olacağını anlattı.

Bir sonraki sipariş geçildi

Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, açıklamasında bir sorun yaşanmaması için bir sonraki siparişin de TPIC’e geçildiğini ve herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirtti. Ongan sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

“Herhangi bir yakıt sorunu yok”

Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamasında, bir süredir bazı basın organlarında yer alan “yakıt sorunu devam ediyor” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek “halkımızı mağdur edecek bir durum oluşmaması için çalışıyoruz. Bundan sonrası için de yakıt sorunu yaşanmamasını sağlayacağız. Her türlü tedbir alındı. Olumsuz hava şartlarından dolayı bir aksama olsa da bir yakıt sorunu yaşanmayacak. Sorun yaşanmaması için ek tedbirlerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

Ongan, “Teknecikte yakıt sorunu yok. Yakıt getirecek gemi yolda, gemi gelene kadar santralde yeterli stok var. Yakıt sorunu olacağına ilişkin haberler asılsızdır ”ifadelerini de kullandı.

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19/11/2022 11:37