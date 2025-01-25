Trabzon Efsaneleri 50 Yıl Sonra Girne ve Gönyeli'de Sahaya İndi

Trabzonspor'un 1975 yılında kazandığı Kıbrıs Türk Barış Kupası'nda forma giyen efsane futbolcuları ülkemizde temaslarına başladı. Kıbrıs Türk Karması'nın da katıldığı organizasyonun 50.yılında etkinlikler yapılıyor.

Efsaneler 50 yıl sonra maç kazandıkları Girne 20 Temmuz ve Gönyeli Stadı’na ayak bastı.

Girne’de Galatasaray’ı 2-1, Gönyeli’de de Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tarihte bir kez düzenlenen Kıbrıs Türk Barış Kupası’nda şampiyon olan bordo mavili futbolcular anılarını tazeledi.