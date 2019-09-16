Trabzon Evinde Kayıp: 2-2

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken, mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile başladı. Trabzonspor, ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın yerine Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'i sahaya sürdü. Karaman, stoperde genç oyuncu Hüseyin Türkmen'i yedek kulübesine çekerken stoperde Ivanildo Fernandes'e Hosseini ile görev verdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 5 futbolcu maç kadrosunda yer almadı. Konuk Gençlerbirliği ise Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio 11'i ile sahaya çıktı.

İlk yarıda karşılıklı goller

10.dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi. 17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0 27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu. 28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi. 32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti. 44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Sörloth sahnede

55.dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Anthony Nwakeme, Trabzonspor'a penaltı atışı kazandırdı. Penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, kaleci Ertaç'ı ters köşeye yatırarak topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. 67. dakikada Sosa'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Sörloth, topu kontrol edemeyince pozisyon kaçtı.

Sturridge ilk kez forma giydi

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, 71.dakikada Avdijaj'ın yerine oyuna dahil oldu. Böylece Sturridge ilk defa Trabzonspor maçına çıkmış oldu. 76.dakikada Gençlerbirliği'nde Diallo'nun ara pasıyla Ayite kaleciye karşı karşıya kaldı, ama Uğurcan önce davranarak topu kontrol etti. 79.dakikada Sörloth ner bir fırsattan yararlanamadı. Sturridge'in harika ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth'un vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

Gençler Birliği 2-2'yi buldu

Son anlarda hareketlenen Gençlerbirliği, 84. dakikada Sessègnon ile 2-2'lik beraberliği yakaladı. Sturridge'in kaptırdığı topla hızlı hücum fırsatı yakalayan Gençlerbirliği'nde Sessegnon'un ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Karşılaşma, 2-2 sona erdi. Trabzonspor, bu sonucun ardından 6 puanla 8. sırada kendine yer buldu. Gençlerbirliği ise ligdeki ilk puanını alarak 1 puanla 17. sırada kaldı.