Trabzon fırtınası sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti.

Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetti.

Karşılaşma, 3-0’lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perde frikik golüyle açıldı. Abdülkadir Ömür, sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Bu golün ardından sahneye Djaniny çıktı. Yıldız forvet, Nwakaeme’nin pasında buluştuğu topu düzgün bir vuruşla filelere yollamayı başardı.

İlk yarının bitimine az bir süre kala bu kez ağları Cornelius havalandırdı. Danimarkalı forvet, Djaniny’den aldığı pası gole çevirmeyi başardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 3-0’lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Bu sonuçla 33 puana ulaşan bordo-mavili ekip, en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor’un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

15 puanlı Gaziantep Futbol Kulübü ise haftayı 14. sırada kapattı.

İlk yarının önemli anları

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, Edgar çizgi önünde topu kafayla çıkardı.

14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

42. dakikada bordo-mavili ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0

45. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

60. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Nwakaeme'nin sert şutunda, kaleci Günay Güvenç tehlikeyi önledi.

62. dakikada Kitsiou'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Arda Akbulut'u geçen top direğe çarparak auta çıktı.

64. dakikada Doğan Erdoğan'ın ortasında son olarak yakın mesafeden Ertuğrul Ersoy'un dokunduğu top, yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

76. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Günay, tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Maxim'in soldan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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22/11/2021 21:16