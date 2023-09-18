Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, temaslarda bulunmak üzere KKTC’de bulunan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Genç’e ziyaretinde Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de eşlik etti.

Genç, Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Üyesi, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ile bir araya geldi.

Belediyeler Birliği’nin yer aldığı tarihi bina hakkında bilgi alan Genç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi ilişkilerin önemine değindi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Üyesi, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunularak anı fotoğrafı çekildi.