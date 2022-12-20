Trabzon seferleri başladı

Dünya’nın en çok ülkesine uçan havayolu konumundaki Türk Hava Yolları (THY) karşılıklı Ercan - Trabzon seferlerini bugün başlattı. Dün akşam yapılması planlanan ve Trabzon’daki kötü hava koşullarından dolayı yapılamayan sefer bugün saat 10.20’de gerçekleşti.

Trabzon Havalimanı’ndan Türkiye saati ile saat 9.35’te kalkan Türk Hava Yolları’na ait TK 4371 uçuş numaralı uçak KKTC saati ile saat 10.20’de Ercan Havalimanı’na indi.

Trabzon’dan gelen ilk sefer olduğu için Ercan İtfaiyesi uçağın Aprona girişi sırasında su takı yaptı. Ercan Trabzon seferini gerçekleştirilecek uçak ise saat 11.05’te Ercan Havalimanı’ndan kalkacak.

THY, Trabzon’a Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada karşılıklı iki sefer yapacak.

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20/12/2022 11:09