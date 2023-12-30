Trabzon'da baba, kızını öldürdü: Aynı silahla intihar etti!

Trabzon'da 80 yaşındaki Y.A., zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızı G.A.'yı tabancayla ateş ederek öldürdü.

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30/12/2023
AA

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Trabzon'da baba, kızını öldürdü: Aynı silahla intihar etti!

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Y.A., 52 yaşındaki kızı G.A.'yı tabancayla ateş ederek öldürdü. Şahıs daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Y.A. ve G.A.'nın cansız bedenleri ile karşılaştı.

Yapılan incelemede, zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızını öldüren babanın intihar ettiği belirlendi.

Y.A. ve G.A.'nın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

30/12/2023 18:17
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TAGS: TRABZANON BABA, ölüm
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