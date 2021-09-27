Trabzon'da kazanan çıkmadı
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ilk devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
27/09/2021
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçın 36. dakikasında konuk ekip Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, Akdeniz temsilcisine 42'de Cornelius ile karşılık verdi ve devreye 1-1 eşitlikle girildi.
Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmadı ve karşılaşma ilk devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Ev sahibi Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen 75. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve maçın kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı.
Bu sonuçla puanını 15'e çıkartan Fırtına, ligde 2. sırada konumlandı. Trabzon deplasmanından 1 puanla ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise13 puan ve averajla 7. sırada yer aldı.