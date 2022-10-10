Trabzon'da sessiz gece
10/10/2022
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti.
Mücadele, 0-0 eşitlikle noktalandı.
Bu sonuçla puanını 17'ye yükselten Trabzonspor, haftayı 7. sırada kapattı.
13 puanlı Kasımpaşa ise hafta biterken 9. sırada konumlandı.
Trabzonspor gelecek hafta İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.