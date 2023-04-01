Trabzon'daki gol düellosunda Kayserispor güldü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 4-3'lük skorla Kayseri ekibi kazandı. Karşılaşmada hakem 3 kez penaltı noktasını gösterdi, kararlardan 1'i VAR'dan döndü

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka konuk ekip Yukatel Kayserispor, henüz maçın 1. dakikasında Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Trabzonspor, bu gole 2 dakika sonra (3. dakikada) Maxi Gomez ile yanıt verdi: 1-1.

Yukatel Kayserispor, 20 dakikada Thiam ile tekrar öne geçti.

41. dakikada hakemi Erkan Özdamar, Kayserispor lehine penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Gol sağnağı ikinci yarıda da sürdü.

Konuk Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah'ın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 1-3

50. dakikada Abdülkadir Ömür ile farkı 1'e indiren Trabzonspor, 54. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle skoru 3-3 getirdi.

Yukatel Kayserispor, Carlos Mane ile 64'te bir kez daha öne geçti: 3-4

Kalan sürede başka gol olmadı ve 7 golle sahne olan mücadeleden sarı-kırmızlı ekip, galip ayrıldı.

Çağdaş Atan yönetiminde ortaya koyduğu futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yukatel Kayserispor, bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti.

Sezon sonuna kadar Orhan Ak yönetiminde mücadele etme kararı alan Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç Trabzonspor'un geri dönüşüne sahne olmuştu. Bordo-mavililer 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 1. dakikada konuk takım ilk atağında golü buldu. Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Emrah Başsan'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1.

GOL: 3. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

GOL: 20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

34. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Markovic'in kafa vuruşunda, yan direkten dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Bilal Bayazıt, gol izni vermedi.

41. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Eren Elmalı'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

Konuk takım ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

GOL: 48. dakikada Emrah Başsan'ın pasında, ceza alanı içinde Bartha, Mane'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Mensah, kulandığı şık penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu filelere yolladı: 1-3.

GOL: 50. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e düşürdü. Gomez'in şutunda savunmadan dönen topu yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, filelere gönderdi: 2-3.

GOL: 53. dakikada Gomez'in pasında, savunmada Kolovetsios, Markovic'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bardhi, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 3-3.

56. dakikada Gomez'in sağdan pasında, arka direkte Markovic'in vuruşunda top üst direkten döndü. Daha sonra uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL: 64. dakikada Yukatel Kayserispor, bir kez daha öne geçti. Mensah, orta alanda Peres'ten kaptığı topu Mane'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-4.

87. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın şutunda top üsten auta çıktı.

Konuk takım, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 88 Umut Bozok), Eren Elmalı, Siopis (Dk. 78 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Bardhi), Visca, Markovic (Dk. 72 Bakasetas), Gomez

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Mensah (Dk. 74 Kemen), Ackah, Emrah Başsan (Dk. 77 Uzodimma), Cardoso, Mane (Dk. 86 İlhan Parlak), Thiam

Goller: Dk. 1 Emrah Başsan, Dk. 20 Thiam, Dk. 48 Mensah (penaltıdan), Dk. 64 Mane (Yukatel Kayserispor), Dk. 3 Gomez, Dk. 50 Abdülkadir Ömür, Dk. 53 Bardhi (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 22 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)

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01/04/2023 21:15