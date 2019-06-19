Trabzon'daki sel: Ölü sayısı 5'e yükseldi, 5 kişi aranıyor
19/06/2019
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Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi.
İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES Göleti'nde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi.
Content Video - Trabzon'daki sel: Ölü sayısı 5'e yükseldi, 5 kişi aranıyor
Trabzon'daki sel: 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi aranıyor
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