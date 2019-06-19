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Trabzon'daki sel: Ölü sayısı 5'e yükseldi, 5 kişi aranıyor

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19/06/2019

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Trabzon'daki sel: Ölü sayısı 5'e yükseldi, 5 kişi aranıyor

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi.

İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES Göleti'nde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Content Video - Trabzon'daki sel: Ölü sayısı 5'e yükseldi, 5 kişi aranıyor

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TAGS: Trabzon’daki sel: Ölü sayısı 5’e yükseldi, 5 kişi aranıyor, haber, kıbrıs,
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