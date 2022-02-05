Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililer, İstanbul ekibini Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Bruno Peres ve Eysseric ikinci sarı kartlarının ardından kırmızı kart ile oyundan atıldı. Lider Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.



Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 6. dakikada Edin Visca kaydetti.



Mücadelede Trabzonspor'da Bruno Peres, 74 ve 75. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kasımpaşa'da ise Valentin Eysseric 75'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve Süper Lig'de puanını 57'ye yükseltti. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, bu kez kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.



TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor, ligde en son oynadığı Galatasaray maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, orta alan kurgusunda değişiklik yaptı. Avcı, Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken Siopis'e görev verdi. Kovid-19 testi dün negatife dönen Bekasetas maç kadrosuna alınırken sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür, bu oyuncunun yerine forma giydi.



Sakatlığı devam eden Hamsik ve Koita maç kadrosunda bulunmazken sakatlığı geçen Djaniny ise yedeklerde yer aldı.



Yenilerden Kouassi yedek kulübesinde



Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle gittiği milli takım kampından dönen yeni transfer Kouassi, ilk kez maç kadrosunda kendine yer buldu.



Yeni transferlerden Taha Altıkardeş, Butan Kör, Kerem Şen, Enis Destan ise maç kadrosuna dahil edilmedi.



Hüseyin Türkmen, kadroda yok



Trabzonspor'da stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, maç kadrosuna alınamadı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil ile Hugo'ya görev verirken genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kadroda alternatif olarak bulundu.



Trabzonspor taraftarları şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan takımlarına büyük destek verdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarına da coşkuyla tezahüratlarda bulundular.

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05/02/2022 17:12