Trabzonspor 1 puana razı oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında İsviçre ekibi Basel'i ağırladı.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Basel, 20. dakikada Widmer ile 1-0 öne geçti. Temsilcimiz, Abdülkadir Parmak'ın 26. dakikada serbest vuruştan atığı müthiş golle eşitliği yakaladı: 1-1 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

78. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle 2-1 öne geçen Trabzonspor, 80. dakikada Noah Okafor'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, grubundaki ilk puanını aldı. Basel ise puanını 4'e çıkardı. Gruptaki diğer maçta ise Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge (Dk. 81 Kamil Ahmet Çörekçi), Avdijaj (Dk. 46 Nwakaeme), Sörloth (Dk. 66 Sosa)

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi (Dk. 65 Okafor), Bua, Ademi (Dk. 70 Cabral)

Goller: Dk. 20 Widmer, Dk. 80 Okafor (Basel), Dk. 26 Abdulkadir Parmak, Dk. 78 Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doğan Erdoğan, Dk. 45+1 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Xhaka, Dk. 83 Petretta, Dk. 90+4 Stocker (Basel)

04/10/2019 08:50