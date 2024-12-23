Trabzonspor, 3 maç sonra galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Bordo-mavili takımda 86. dakikada Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, ceza alanı dışından kaydettiği golle galibiyeti getiren isim oldu.

Ligde son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 3 puanla kötü gidişatını da sonlandırdı.

Puanını 19'a çıkaran Trabzonspor, 12. sıraya yükselirken konuk takım ise 14 puanla 17. sırada yer aldı.

Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında gergin anlar

Trabzon'daki karşılaşma öncesi ve sonrasında iki takımın teknik direktörleri arasında gergin anlar yaşandı.

Maç öncesi Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmadığı gözlendi.

Müsabaka sonunda da teknik adamlar arasında, soyunma odasına girerken tartışma yaşandı.

Mendy cezalı

Trabzonspor'da dördüncü sarı kartını gören Batista Mendy, cezalı duruma düştü.

Bu futbolcu, ligde Reeder Samsunspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Malheiro, bordo-mavili takımda ilk golünü kaydetti.

Karşılaşma sonrası taraftarlar, kaleci Uğurcan Çakır'ı performansından dolayı alkışladı.

İlk yarı

7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önledi.

9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Cham'ın derinlemesine pasında yakın mesafeden Ozan Tufan'ın dokunduğu top, kaleci Sousa'da kaldı.

37. dakikada Seferi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu yakın mesafeden Celustka kaleye göndermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

40. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde Dimitrov'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+2. dakikada orta alanda Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mohammed'in şutunda, Uğurcan yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada sağ taraftan Malheiro'nun yerden pasında altıpasta Banza'nın topuğuyla kaleye göndermek istediği top, yandan auta gitti.

51. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Sousa, sol üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

54. dakikada ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin ayağının dışıyla içeriye çevirmek istediği top, savunmaya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Sousa, tehlikeyi önledi.

56. dakikada Üzeyir Ergün'ün soldan ortasında Mohammed'in şutunda savunmaya çarpan top, yakın mesafedeki Dimitrov'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

67. dakikada Banza'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Sousa'da kaldı.

74. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda, kaleci Sousa sol tarafına yatarak topu kornere çeldi.

86. dakikada Trabzonspor golü buldu. Cham'ın pasında ceza alanı dışından Malheiro'nun şutunda top, kaleci Sousa'nın sağından filelere gitti: 1-0.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.