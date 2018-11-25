Trabzonspor 8 Yıl Sonra Fenerbahçe'yi Mağlup Etti!

Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 18 maç sonra Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'de çalkantılı bir süreç yaşayan Trabzonspor, tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'yi Akyazı Stadyumunda futboluyla ezerek galip geldi..

Trabzonspor - Fenerbahçe özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bordo - Mavililer 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Trabzonspor'a Fenerbahçe karşısında 3 puanı getiren golleri Novakve Sosa kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Frey'den geldi.

Öte yandan Trabzonspor'da Rodallega bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Rodallega'nın penaltısında Harun gole engel olmayı başardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 19'a yükseltti. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.