Trabzonspor, Adana Demirspor'u 2 golle geçti

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip müsabakayı her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'İn 15. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı her iki devrede bulduğu birer golle kazanan bordo mavili ekip, ligdeki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Anthony Nwakaeme ve 54'te Marek Hamsik kaydetti.

Bu sonucun ardından 39 puana yükselen lider Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın takipçilerinin 13 puan önünde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ligde 3 maç sonra ilk mağlubiyetini alan Trabzon deplasmanından eli boş ayrılan Adana Demirspor ise 20 puanla 10. sırada yer aldı.

Fırtına yenilmezlik rekorunu kırdı

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetin ardından 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.

26. dakikada Dorukhan'ın ceza sahası içinde penaltı noktasına doğru gönderdiği topa gelişen vuran Nwakaeme'nin yerden şutu direkten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Nwakaeme bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içine giren Koita'nin vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

45. dakikada Balotelli'nin kafayla indirdiği topla buluşan Svensson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Akintola'nın sol taraftan ortasında arka direkte Bjarnason'un kale sahasına indirdiği topa Balotelli'nin kaleye yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

54. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru yönelen Hamsik'e güzel pas gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in sağından ağları sarstı. 2-0

67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Kaleciden dönen topa vurmak isteyen Balotelli'den önce davranan Uğurcan topu kornere gönderdi.

82. dakikada Vargas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Balotelli'nin kafa vuruşunda Dorukhan'a çarpan topu kaleci Uğurcan tokatladı, ardından üst direkten seken topu Hugo kafayla yükseltti ve Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis (Dk. 85 Peres), Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 13 Koita- Dk. 72 Bakasetas)

Adana Demirspor: Muric, Svensson (Dk. 80 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 80 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason (Dk. 61 Vargas), Akintola (Dk. 72 Assombalonga), Balotelli,

Goller: Dk. 26 Nwakaeme, Dk. 54 Hamsik (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 82 Balotelli (Adana Demirspor)

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04/12/2021 17:23