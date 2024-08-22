Trabzonspor avantaj peşinde

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

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22/08/2024

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Trabzonspor avantaj peşinde

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

22/08/2024 11:24
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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