Trabzonspor, Avusturya'daki ilk maçını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Torino ile karşı karşıya geldi.



Trabzonspor maça Uğurcan, Hugo, Eren, Larsen, Berat, Visca, Dorukhan, Bakasetas, Hamsik, Cornelius ve Trezeguet 11'iyle başladı.



Torino ise Berisha, Zima, Rodriguez, Singo Djidji, Vojvoda, Lukic, Ricci, Linetty, Seck, Radonjic 11'iyle sahada yer aldı.



Golsüz geçilen ilk 15 dakikanın ardından 20. dakikada Torino'da Nemanja Radonjic, takımını öne geçirdi. İlk golden iki dakika sonra Radonjic, ağları ikinci kez havalandırırken kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Trabzonspor'da 30. dakikada Eren Elmalı'nın yerine Stefano Denswil dahil olurken ilk 45 dakika Torino'nun üstünlüğüyle noktalandı.



İkinci yarıya iki takımda değişikle başladı. Trabzonspor'da Berat Özdemir kenara gelirken Djaniny oyuna dahil oldu. Torino'da ilk 2 golün sahibi Nemanja Radonjic ise yerini Simone Verdi'ye bıraktı.



54. dakikada Torino farkı 3'e çıkardı. İtalyan ekibinin golü, Demba Seck'ten geldi.



Karşılaşmanın son bölümüne Torino'nun 3-0'lık üstünlüğüyle girilirken kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

2. rakip Empoli

Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Avusturya'daki ikinci maçında bir diğer İtalyan ekibi Empoli ile 25 Temmuz'da karşılaşacak.

4 oyuncu kadroda yok

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 4 oyuncu, kadroda yer almadı. Bordo-mavililerde Serkan Asan, Abdülkadir Ömür, Faruk Can Genç ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosuna dahil edilemedi.

Sağ uyluk adalesinde kas yaralanması olan Hüseyin Türkmen'in 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Oyuncunun Trabzon'da MR'ının çekileceği belirtildi.

Arka adalesinde kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür'ün ise tedbir amaçlı dinlendirildiği bildirildi.

Kamp erken bitiyor

Trabzonspor'un 29 Temmuz'da tamamlamayı planladığı Avusturya kampı, 3 gün erken sona erecek. Bordo-mavililer, 26 Temmuz'da yapacağı antrenmanla Avusturya kampını tamamlayacak ve akşam saatlerinde de Trabzon'da dönecek.

Trabzonspor, kendi tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanların ardından 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a gidecek.

Trabzonspor: 0 - Torino: 3

Stat: Kitzbühel

Hakemler: Ali Mutlu, Engin İşgören, Erdinç Bayraktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 64 Muhammet Taha Tepe), Larsen, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 31 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 64 Siopis), Bakasetas (Dk. 64 Doğucan Haspolat), Visca (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Trezeguet (Dk. 75 Emrehan Gedikli), Cornelius (Dk. 64 Kouassi)

Torino: Berisha (Dk. 46 Milinkovic-Savic), Zima, Rodriguez (Dk. 74 Aina), Singo, Djidji, Vojvoda, Lukic (Dk. 81 Jacopo Segre), Ricci, Linetty, Demba Seck (Dk. 81 Adopo), Radonjic (Dk. 46 Simone)

Goller: Dk. 21 ve 23 Radonjic, Dk. 56 Demba Seck (Torino)

Sarı kart: Dk. 41 Zima (Torino)

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23/07/2022 21:48