Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi: 1. Lig ekibine kiralandı
Trabzonspor, Tonio Teklic'in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a kiralandığını açıkladı.
10/09/2024
Trabzonspor, Tonio Teklic'in ayrılığını duyurdu.
Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Teklic'in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor Kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
TONIO TEKLIC'IN TRABZONSPOR KARİYERİ
Tonio Teklic, Trabzonspor formasıyla 6 maçta süre alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te tamamladı.
Teklic, Trabzonspor'a 2023/24 sezonunun başında transfer olmuştu.10/09/2024 09:24