Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi: 1. Lig ekibine kiralandı

Trabzonspor, Tonio Teklic'in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a kiralandığını açıkladı.

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10/09/2024

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Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi: 1. Lig ekibine kiralandı

Trabzonspor, Tonio Teklic'in ayrılığını duyurdu.

Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Teklic'in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor Kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

TONIO TEKLIC'IN TRABZONSPOR KARİYERİ

Tonio Teklic, Trabzonspor formasıyla 6 maçta süre alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te tamamladı.

Teklic, Trabzonspor'a 2023/24 sezonunun başında transfer olmuştu.

10/09/2024 09:24
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TAGS: Trabzonspor, KAP
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