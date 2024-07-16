Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Sözleşme feshi için herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyeceği belirtildi.

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16/07/2024

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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor'un paylaşımı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

16/07/2024 17:14
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TAGS: Trabzonspor, haber, spor
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