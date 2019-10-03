Trabzonspor, Basel'i Ağırlıyor

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek.

Trabzonspor'un Avrupa serüveni sürüyor. Bordo-mavililer UEFA Avrupa Ligi C grubu ikinci maçında Basel'i ağırlıyor.

Karadeniz ekibi ilk maçta deplasmanda Getafe'ye tek gol ile mağlup olmuştu. Temsilcimizde hedef seyirci avantajını da kullanarak grupta ilk puanları almak...

Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 32 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, ilk kez bu arenada bir İsviçre ekibiyle oynayacak.

Öte yandan Avrupa'da 130 maça çıkan Karadeniz ekibi, 50 galibiyet, 33 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Attığı 169 gole karşılık ise kalesinde 172 gol gördü.

Rakip Basel sezona iyi başladı. Gruptaki ilk maçında Krasnodar'ı 5-0 yenen İsviçre ekibi, kendi liginde 9 maçta topladığı 22 puanla lider konumda.

Bu sezon Avrupa'da 6. maç

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, gruptaki ilk maçında da İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.

5 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Abdülkadir Ömür, Basel karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçta hafif sakatlık yaşayan Sosa'nın da tedavisinin ardından maçta görev alması bekleniyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı Beşiktaş maçı 11'inde olduğu gibi sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Sörloth ile çıkması bekleniyor.

03/10/2019 10:20