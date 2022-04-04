Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Karşılaşma tekrar edilir mi?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 47. dakika yaşananlar tartışmalara sebep oldu.



Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşunda top baraja takılırken; pozisyon golle sonuçlansaydı atış kural hatası olacaktı.

Trabzonsporlu oyuncular kale çizgisinde olmalıydı

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kurlanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgizi üçerinde sıralanmalıydılar.

Futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ne diyor?



"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır"

Pozisyonu beIN Sports'ta üç eski hakem pozisyonu değerlendirirken, kural hatası yapıldığı yönünde görüş birliğinde bulunuldu.

İşte konuyla ilgili Bülent Yıldırım. Lale orta ve Deniz Çoban'ın görüşleri:

Bülent Yıldırım: Kuralların mantığı hücum takımına en azından vuruş şansı versin. Oyuncular, kale içine dizilmiş olsa bile bari kale alanı ön çizgisinden bu vuruş yapılsın. Topu oraya koyduğunda 'eyvah' dedim. Futbol kamuoyunu sahada yaşamadığı için bilmeyebilir. Ancak hakem ailesi içerisinde ilk gün öğrenilen kurallardan bir tanesidir. Kabul edilebilir bir yanı yok. Net bir kural hatası. Kitapta tarifi olan kuralın aksine bir uygulama.

SÜREÇ NASIL İŞLEYEBİLİR?



Deniz Çoban: Vurdu gol oldu. Kural hatası. VAR hakemi ne diyor? Kural hatası olabilecek bir durumda hemen müdahele edecek. Erkan Engin (Karşılaşmanın VAR Hakemi) 'Topu nereye koydurdun' demiyor ki. 2.5 dakika sürdü pozisyon. VAR odasında kural kitapçığı da var. Açıp baksaydı.

Önce Beşiktaş'ın itiraz etmesi ve maçın tekrarını talep etmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) görüş isteyecek. MHK hakemden rapor isteyecek. MHK görüşünü bildirecek. TFF yönetim kurulu toplanacak. Görüşten bağımsız tam aksi bir karar da verebilir. Beşiktaş itiraz eder süreç işlerse TFF Yönetim Kurulu karar verir.

Lale Orta: Donk pozisyonunda Kasımpaşa-Beşiktaş maçıydı. MHK ayrı görüş bildirmesine karşın TFF tekrarına karar vermişti.

Deniz Çoban: İlk başta Beşiktaş'ın itiraz edip etmemesi önemli. Beşiktaş itirat ederse normalde TFF'nin kararına bağlı. TFF yönetim kurulu yerinde olsam bu maçın sonucu etkileyebilecek bir pozisyon da olabilir. Ön çizgiden kullanıldığında gol alabilir. Yandan bunu öldürebilirsiniz. Kural hatası denilince tekrarını isterim.

Bülent Yıldırım: Çarşamba 12'ye kadar kulüplerden birinin başvurusu olursa değerlendirilir. Önce MHK ardından TFF, ilgili kulüp başvuruda bulunursa masaya yatırılır. Orada nasıl rapor verilir. Ancak bu bir kural hatasıdır.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI TEKRAR EDİLİR Mİ?

Deniz Çoban: Her kural hatası maçın tekrarını gerektirmez. Kural hatasının maçın gidişatını etkilemesi lazım. Buna TFF yönetim kurulu üyeleri her biri kendi hür iradeleriyle karar verecekler. Ama benim fikrimi sorarsanız maçın gidişatını önemli ölçüde etkileyecek bir hata değildir. Ön çizgiye topu koyduğunuzda yüzde yüz gol olacak diyemezsiniz. Evet gol ihtimali artacaktı ancak yüzde yüz gol olacaktı diyemezsiniz. Olmayacaktı da diyemezsiniz. Maçın gidişatını yüzde yüz etkilemiştir diyemezsiniz. Bana göre tekrar kararı hatalı olur. Ama bir başkasının bunda etkilemiştir demesini de yadırgamam.

KURAL HATASI NEDENİYLE SÜPER LİG'DE 4 MAÇ TEKRAR EDİLDİ

Süper Lig tarihinde bugüne kadar kural hatası sebebiyle 4 karşılaşma tekrar edildi.

Gaziantepspor - Denizlispor

1994-1995 sezonu

Hakem: Sebahattin Şahin

Kural hatası: Ofsaytı rakip yarı alandan kullanıldı.

Sonuç (İlk maç-İkinci maç) : 1-0 / 3-1

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

2003-2004 sezonu

Hakem: Ali Aydın

Kural hatası: İkinci sarı kart, kırmızıya dönüşmedi.

Sonuç (İlk maç-İkinci maç) 1-1 / 4-1

Beşiktaş - Gençlerbirliği

2004-2005 sezonu

Hakem: Kuddusi Müftüoğlu

Kural hatası: Aynı pozisyonda 3 düdük çaldı. (Oyunu başlattı, baraj ihlali için düdük çaldı ve top kaleye gidince bir düdük daha çaldı.)

Sonuç (İlk maç-İkinci maç) 1-1 / 0-0

Kasımpaşa 0-3 Beşiktaş

2013-2014 sezonu

Hakem: Barış Şimşek

Kural hatası: Oyun alanında Ryan Donk, eline aldığı 'ikinci topu' ceza sahasındaki Beşiktaşlı Almeida'nın ayağındaki topa atmıştı. Hakem oyunu hava atışı ile başlatmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve kural hatası nedeniyle tekrarlanmasına karar verilen maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Golleri atan isimler ise 26. dakikada Almeida, 34. dakikada Franco ve 44. dakikada Veli'den geldi.

(İlk maç 2-1, ikinci maç 0-3)

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04/04/2022 10:01