Trabzonspor Beşiktaş'ı devirdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor'a üç puanı getiren golleri 44. dakikada kendi kalesine Francisco Montero ve 63. dakikada Vitor Hugo ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş'ın tek golünü 29. dakikada Aboubakar kaydetti.

77. dakikada Dorukhan Toköz rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan Abdullah Avcı'nın öğrencileri 36 puana yükseldi.

Ligde 9 hafta sonra kaybeden Beşiktaş 44 puanda kaldı ve liderliği Fenerbahçe'ye devretti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

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31/01/2021 20:18