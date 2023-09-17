Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı geçti

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Bordo-mavili ekip, rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Papara Park'ta Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri Onuachu (29'), Anastasios Bakasetas (41') ve Edin Visca (62)' attı.

Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

İlk Yarı

10. dakikada Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza alanı yakın mesafede sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

GOL 29. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, arka direkte uygun durumda Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Mert Günok'un solundan filelere gönderdi: 1-0.

GOL 41. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Mert Günok'un sol tarafındaki direğin dibinden filelerle buluştu: 2-0.

45+2. dakikada Mendy'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok'u geçen top üst direkten oyun alanına geri geldi.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

İkinci Yarı

56. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Trezeguet'in kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Mert Günok topu kornere çeldi.

59. dakikada Colley'in arka direkte filelere gönderdiği top bu futbolcunun Eren Elmalı'ya öncesinde yaptığı faul nedeniyle geçerli sayılmadı.

GOL 61. dakikada Trezeguet'in sol taraftan yerden pasında, Visca altıpas içerisinde topu filelere gönderdi: 3-0.

82. dakikada Aboubakar'ın pasında, ceza yayı yakınında Ghezzal'ın şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+4. dakikada Rosier ve Bakasetas, birbirlerine yaptıkları davranış sonrasında sarı kart gördüler.

Trabzonspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 72 Larsen), Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Trezeguet), Visca (Dk. 72 Berat Özdemir), Bardhi (Dk. 84 Fountas), Onuachu (Dk. 47 Enis Destan)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut (Dk. 46 Masuaku), Hadziahmetovic, Fernandes, Salih Uçan (Dk. 79 Zainutdinov), Rashica (Dk 67 Ghezzal), Rebic (Dk. 46 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 46 Aboubakar)

Goller: Dk. 29 Onuachu, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 61 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Mendy, Dk. 58 Eren Elmalı, Dk. 86 Enis Destan, Dk. 90+4 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 90+4 Rosier (Beşiktaş)