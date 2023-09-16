Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.

Beşiktaş

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Ailesinde yaşanan sağlık sorunları gerekçesiyle kulüpten izin alarak Fransa'ya giden ve Türkiye'ye dönen Aboubakar'ın forma giyip giyemeyeceği yarın netlik kazanacak.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki rekabette, perde 137. kez açılacak

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 136 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 153 gol kaydetti.

Ligde 101. randevu

İki ekip, Süper Lig'de yarın 101. kez rakip olacak.

Geride kalan 100 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı ligdeki son 5 maçta galibiyeti yok

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 5 müsabakada kazanamadı.

Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

İki takım arasında oynanan son 6 müsabakanın 5'inde hakemler kırmızı kartına başvurdu.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Trabzon'daki lig maçları

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 7'si Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

Trabzonspor, sahasında "Üç büyükler"e karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini, geçen sezonun 14. haftasında 24 Aralık 2022 tarihinde Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenerek elde eden bordo-mavililer, daha sonra üç puan sevinci yaşayamadı.

Rakipleri önünde çıktığı son 4 müsabakada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 266 gün sonra bu rakiplerine karşı çıktığı bir maçta galibiyet özlemini sonlandırmış olacak ve şampiyonluk yarışında "ben de varım" diyecek.

Milli arada kadrosunu Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Umut Güneş gibi oyuncularla güçlendirerek taraftarlarını heyecanlandıran bordo-mavililer, siyah-beyazlı ekiple oynayacağı maça odaklanmış durumda.

Yeni yılda ilk olacak

Trabzonspor, 2023 yılında büyük rakipleri karşısında ilki gerçekleştirmenin mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takım, galip geldiği Fenerbahçe maçının ardından çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte Beşiktaş ile Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray'a deplasmanda geçen sezon 2-1, bu sezon 2-0, Fenerbahçe'ye de deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Trezeguet ve Gomez ön plana çıktı

Trabzonspor, oynadığı son 5 büyük maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, goller Trezeguet ve Gomez'den geldi.

Karadeniz ekibinin sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Gomez ve Trezeguet 1'er gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray'a İstanbul'da 2-1 kaybedilen maçta Gomez, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olunan maçta da Trezeguet rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş ile Trabzon'da oynanan karşılaşma ise golsüz sona ermişti.

Büyük maçlarda gol atan oyunculardan Gomez, bu sezon İspanya'nın Cadiz ekibine transfer olurken, Trezeguet kadroda yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Trezeguet'nin durumu düzelirken, yarın kadroya dahil edilmesi bekleniyor.