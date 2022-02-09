Trabzonspor çeyrek finalde

Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Altaş Denizlispor'a konuk oldu.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk Trabzonspor, 8. dakikada Hüseyin Türkmen ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Altaş Denizlispor, 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Bordo-mavili ekip, yeni transferi Jean Kouassi ile 77. dakikada bir kez daha öne geçti: 1-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu), Erdal Akdarı (Dk. 90 Mehmet Eren Sıngın), Bünyamin Balat (Dk. 73 Gökhan Süzen), Muhammet Özkal (Dk. 72 Schwechlen), Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı (Dk. 62 Bakasetas), Murat Cem Akpınar (Dk. 78 Siopis), Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Enis Destan (Dk. 69 Puchacz), Serkan Asan (Dk. 78 Peres)

Goller: Dk. 8 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lopes, Dk. 66 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 63 Ahmetcan Kaplan, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)

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09/02/2022 22:02