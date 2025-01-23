Trabzonspor, Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro 5 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Ardından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500 bin avro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Danylo Sikan için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Danylo Sikan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da katıldı.

Kafkas, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Trabzonspor gibi büyük bir camiayı tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Geride bıraktığı başarılı dönemin, Trabzonspor'da da aynı şekilde devam etmesini ve burada mutlu bir kariyer sürdürmesini temenni ediyoruz. Her oyuncumuzun Trabzonspor'da mutlu olması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu imza töreni vesilesiyle bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Ukrayna'daki savaş ortamının en kısa sürede barış ortamına dönüşmesini yürekten diliyorum."

Sikan ise böylesine büyük bir camiaya katıldığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Danylo Sikan'ın 14 numaralı formayı giyeceği bildirildi.