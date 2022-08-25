Trabzonspor Devler Ligi'ne veda etti

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta temsilcimiz yakaladığı net pozisyonlardan gol çıkaramadı.

Mücadele 0-0 berabere bitti. İlk maçtaki 2-1'lik avantajını kouyan Danimarka temsilcisi Kopenhag, Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

Bordo-mavili ekibimiz ise Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

6. dakikada Trabzonspor, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek kaleci Ryan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ryan, tehlikeyi önledi.

10. dakikada Claesson'un sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Bartha'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Djaniny'in sağdan çıkardığı topu Dorukhan Toköz, Bardhi'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden etkisiz vurunca bordo-mavililer önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

38. dakikada Daramy'in pasında, ceza yayı üzerinde Pep Biel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Diks'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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25/08/2022 00:11