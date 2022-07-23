Trabzonspor Djaniny ile yeni sözleşme konusunda anlaştı!

Trabzonspor, 31 yaşındaki futbolcusu Djaniny ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Bordo mavililer, yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzalayacak..

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23/07/2022

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Trabzonspor Djaniny ile yeni sözleşme konusunda anlaştı!

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo mavililerden iç transferde önemli bir hamle geldi.

Fırtına, 31 yaşındaki futbolcusu Djaniny ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Trabzonspor yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzalayacak.

Djaniny, geçen sezon 36 karşılaşmada görev alıp 11 gol ve 5 asist kaydetmişti.

Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda

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23/07/2022 13:24
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TAGS: Trabzonspor, Djaniny,
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