Trabzonspor Djaniny ile yeni sözleşme konusunda anlaştı!
Trabzonspor, 31 yaşındaki futbolcusu Djaniny ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Bordo mavililer, yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzalayacak..
23/07/2022
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo mavililerden iç transferde önemli bir hamle geldi.
Fırtına, 31 yaşındaki futbolcusu Djaniny ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.
Trabzonspor yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzalayacak.
Djaniny, geçen sezon 36 karşılaşmada görev alıp 11 gol ve 5 asist kaydetmişti.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda
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