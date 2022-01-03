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Trabzonspor Edin Visca transferinde sona yaklaştı

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03/01/2022

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Trabzonspor Edin Visca transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor Edin Visca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Medipol Başakşehir ile anlaşma aşamasına gelen bordo mavili ekip, Bosnalı oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den Edin Visca kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Visca için yaklaşık 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavililer, 31 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İki kulüp arasında ödeme planı konusunda yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. Bosnalı oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı.

Visca bu sezon ise Medipol Başakşehir forması ile 19 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. yaptı.

 

03/01/2022 21:20
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TAGS: Trabzonspor Edin Visca transferinde sona yaklaştı
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