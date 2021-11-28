Trabzonspor farkı açıyor

Fırtına üst üste 7.galibiyetini alarak rakiplerine 10 puan fark yaptı

ads ads ads ads
28/11/2021

ads
ads
ads
Trabzonspor farkı açıyor

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 7 maça yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Mücadele, 2-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller 17. dakikada Djaniny (p) ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

Bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alan Fırtına, puanını 36'ya çıkarmayı başardı.

22 puanlı VavaCars Fatih Karagümrük ise maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.

28/11/2021 17:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Trabzonspor, spor toto, futbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.