Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

TSYD Trabzon Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya, bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.