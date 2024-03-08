Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

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08/03/2024

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak


Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

TSYD Trabzon Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya, bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

08/03/2024 09:32
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

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Fenebahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir. Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

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