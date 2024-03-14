Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
14/03/2024
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe'nin 17 Mart Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
Yarın:
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: Emre Kargın
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler