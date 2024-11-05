Trabzonspor-Fenerbahçe: VAR konuşmaları yayınlandı
05/11/2024
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları yayınlandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaştı. Konuk takım mücadeleyi 3-2 kazandı. Maçın orta hakemi Oğuzhan Çakır karşılaşma esnasında iki kez VAR'a gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki 11. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.
VAR Kayıtları | Trabzonspor'un 1. penaltısı:
- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
- Hakem: "Geliyorum." -
VAR: "Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor."
- Hakem: "Evet gördüm."
- VAR: "Bir açım daha var."
- Hakem: "Teması gördüm."
- VAR: "Şimdi normal hızda oynatıyorum."
- Hakem: "Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim."
- VAR: "Anlaşıldı."
VAR Kayıtları | Trabzonspor'un 2. penaltısı:
- VAR: "Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."
- Hakem: "Geldim."
- VAR: "İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım."
- VAR: "Bir açım daha var."
- Hakem: "Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm."
- VAR: "Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi."
- Hakem: "Oynat hocam."
- VAR: "Bileğe darbe anı."
- Hakem: "Benim için yeterli. Gördüm teması."05/11/2024 21:07